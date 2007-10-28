Распущенную Раду завалили жалобами

В Верховную Раду Украины на протяжении января - сентября 2007 года поступило свыше 56 тысяч обращений, заявлений и жалоб граждан.

Об этом УНИАН сообщили в информационном управлении парламента.

Такое количество на 4 тысячи превышает количество обращений, поступивших в ВР за соответствующий период прошлого года. В предложениях, заявлениях и жалобах граждан поднято около 60 тысяч вопросов.

Почти каждый третий отзыв о работе парламента, правительства и органов власти касался проблем прекращения работы Верховной Рады Украины V созыва и досрочных парламентских выборов.

Значительная часть обращений касается проблем обеспечения законности и охраны правопорядка (почти 30% от их общего количества); социальной защиты и пенсионного обеспечения (23,3%); итогов работы Верховной Рады, Президента и правительства государства, деятельности народных депутатов Украины и органов власти (8,6%); жилищного, коммунального и путевого хозяйства (6,9%); реформирования экономики, рыночных отношений, предпринимательства, приватизации, политики цен и налогов (5,4%).

За помощью в парламент обращались преимущественно социально незащищенные слои населения. В частности, на протяжении января - сентября этого года в парламент поступило свыше 10 тысяч заявлений и жалоб от пенсионеров, пожилых людей; больше 8 тысяч – от инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий; почти столько же - от инвалидов общего заболевания, ветеранов труда, многодетных семей и пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.

В январе-сентябре 2007 года в комитеты ВР поступило свыше 12 тысяч предложений, заявлений и жалоб граждан. Это почти на 4,6 тысяч больше, чем за соответствующий период 2006 года. Наибольшее количество обращений рассмотрено в комитетах Верховной Рады по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов (3092), по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией (1765), по вопросам правосудия (1562), по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности (954), по вопросам экономической политики (904).

За этот период депутатскими фракциями в Верховной Раде проработано больше 6 тысяч предложений, заявлений и жалоб.

К руководству парламента обратилось более 2,5 тысяч граждан, из них 1675 - к председателю Верховной Рады V созыва Александру МОРОЗУ.

С начала года сохраняется тенденция увеличения количества посетителей, которые обращаются к руководителям комитетов, депутатских фракций и народных депутатов Украины на личном приеме, отмечается в сообщении.

На протяжении января-сентября 2007 года в Верховной Раде Украины на таких приемах побывали 8907 человек, что на 1059 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно информации, предоставленной секретариатами депутатских фракций, на протяжении января-сентября этого года к народным депутатам, их помощникам-консультантам в избирательных округах обратилось почти 350 тысяч избирателей, рассмотрено около 90 тысяч письменных обращений.