Инспекторы остановили строительство, которое разрушало дом Ступки

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Украины от фракции «Батькивщина», председателя подкомитета по вопросам охраны и популяризации культурного наследия Александра Бригинца, по его требованию инспекцией была осуществлена проверка по указанному адресу и выдано предписание о приостановлении выполнения строительных работ фирме, которая начала работы.

«По своему запросу относительно законности выполнения работ в упомянутом историческом доме, я получил ответ от инспекции, в котором четко указано, что дом является памятником архитектуры и проводимые там работы могут привести к разрушению объекта культурного наследия», - рассказал А.Бригинец.

Депутат прибавил, что по заказу частной фирмы «Ремикс-2» подрядной организацией начаты строительные работы по реконструкции нежилых помещений в упомянутом доме. Во время работ был обустроен непредвиденный начальным проектом дома вход и демонтирована подпорная стена цокольного этажа. Все работы проводились без разрешения и согласительной в установленном порядке документации с органами охраны культурного наследия.

Поэтому Инспекцией Госархстройконтроля в г. Киеве выданы предписания заказчику строительства ООО «Ремикс-2» о приостановлении строительных работ и устранении выявленных нарушений и наложен штраф за нарушение в сфере градостроительной деятельности.

«Конечно, это хорошо, что работы остановлены и заказчик должен уплатить штраф. Но возмущает то, что это произошло только после многочисленных обращений общественности и моих депутатских запросов в соответствующие органы. То есть, если бы общественность не выступила против и не сообщила об этом, то фасад исторического дома - памятника архитектуры просто испортили и никто бы этого даже не заметил. Более того, несанкционированные действия по сносу несущей стены причинили вред не только внешнему виду, но и привели к разрушению дома в целом», - отметил А.Бригинец.

Он также обратился к Генпрокуратуре с просьбой обследовать дом на предмет степени причиненного вреда и наказать представителей ООО «Ремикс-2» в соответствии со статьей 298 Уголовного кодекса о преднамеренном уничтожении, разрушении или порче памятников истории или культуры.

*** Дом по ул. Станиславского, 3 является памятником истории. В нем в свое время жили композитор, народный артист УССР Аркадий Филипенко (о чем свидетельствует мемориальная доска на стене дома) и величайший актер Богдан Ступка.