Подозреваемый в убийстве требует заблокировать счета газеты “Фортеця”

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.Томенко.

Политик считает, что здесь присутствуют две составляющие этой проблемы.

“Первая - законодательная, касается того, что нам, к сожалению, так и не удалось убедить парламентское большинство сохранить норму закона об ограничении величины судебных исков к журналистам”.

“Второе обстоятельство этой проблемы – правовое и заключается в том, что мы, как депутаты, понимаем, что никто не имеет права вмешиваться в ход судебного процесса”, - отметил Н.Томенко.

В то же время он сообщил, что Комитет по вопросам свободы слова и информации будет отслеживать эти события, поскольку сегодня принципиально важно, чтобы популярная газета “Фортеця” не была закрыта, а журналисты издания имели возможность и в дальнейшем объективно информировать читателей о жизни города.

В комментарии УНИАН главный редактор газеты “Фортеця” Ольга Жмудовская заявила, что цель судебного иска – уничтожить издание.

“Начиная с лета этого года, мы напечатали серию публикаций, которые касались жестокого убийства 18-летнего юноши в Каменец-Подольском 9 июля 2012 года. Во время написания материалов журналисты соблюдали все требования законодательства и не разглашали фамилию обвиняемого”, - сообщила она.

Но в конце ноября 38-летний подозреваемый по уголовному делу подал в Каменец-Подольский горрайонный суд два иска: к главному редактору и редакции газеты. Общая сумма иска – 12 млн. грн.

“Истец считает, что редакция нанесла ему моральный вред и опозорила его честь. Однако мы ни одним словом в статьях не разглашали его имя и фамилию”, - отметила О.Жмудовская.

Главный редактор сообщила, что подозреваемый также требует у суда заблокировать счета газеты.

“Это уничтожит газету! Кстати, такой прием можно применить к любому печатному изданию”, - сказала она.

Судебное заседание по делу каменец-подольских журналистов назначено на январь 2013 года.

Справка УНИАН. Хмельницкая областная газета “Фортеця” (г. Каменец-Подольский) выходит еженедельно с 1996 года.