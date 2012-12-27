В Виннице под тяжестью снега провалилась крыша в детском саду

Как сообщает Департамент по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, разрушилось покрытие из шифера площадью 40 кв. м над актовым залом, но помещение внутри не пострадало. Благодаря прочному бетонному перекрытию в актовом зале даже не видны следы аварии.

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Детский сад работает в обычном режиме.

На сегодняшний день пребывание детей в саду никоим образом не угрожает их жизни и здоровью.

Хотя перекрытие над актовым залом прочное, пользование им временно приостановлено до завершения всех ремонтных работ.

Ремонтом крыши уже занимаются строители и через несколько дней крышу планируется полностью восстановить.