Дома под Киевом дешевеют

В пригороде Киева стоимость частных домов в 2012 году снизилась на 10,5% - до 9605 грн/кв. м, сообщает информационно-аналитический портал «Столичная недвижимость».

По данным портала, увеличилась доля предлагаемых объектов площадью до 100 кв. м – с 6% в декабре 2011 года до 15% в декабре 2012 г. Доля домов площадью от 100 до 250 кв. м увеличилась на 3% - до 36%. Уменьшилась доля домов площадью 250-500 кв. м – с 45% до 36%, и площадью свыше 500 кв. м – с 16% до 13%.

По расположению незначительно увеличилась доля представленных домов в Броварском и Вышгородском районах (с 8 до 9%), уменьшилась (на 1%) в Обуховском и Киево-Святошинском районах, осталась без изменения - в Бориспольском (15%) и Васильковском (13%) районах.

Меньше всего за год потеряли в цене дома, расположенные в Бориспольском (-2,6%) и Киево-Святошинском (-6,3%) районах. В Броварском, Васильковском, Вышгородском и Обуховском районах средняя стоимость представленных к продаже домов уменьшилась на 9,7% - до 13,1%.

При этом в пригороде столицы количество домов, выставленных на продажу, увеличилось на 77,6% по сравнению с концом прошлого года - до 3970 домов.

По данным портала, по состоянию на конец 2012 года средняя цена представленных к продаже частных домов в Киеве составила 13 488 грн/кв. м, что на 7% меньше, чем в начале года. В столице уровень предложения за год снизился на 6,2% - до 1112 домов.

Аналитики портала отмечают, что с декабря 2011 года по декабрь 2012 года меньше всего потеряли в цене дома, расположенные в Дарницком (1,1%), Печерском (3,2%), Святошинском (3,4%), Оболонском (5,1%), Подольском (6,9%), Соломенском (7,2%) и Днепровском (7,3%) районах. В Шевченковском, Голосеевском, и Деснянском районах средняя стоимость представленных к продаже домов снизилась на 10,5%-20,5%.

Ценовой обзор частных домов Киева осуществляется ИАП «Столичная Недвижимость» ежеквартально и ежегодно на основании данных предоставленных ведущими агентствами недвижимости Киева.