В Краматорске остановились троллейбусы и трамваи: нет денег на зарплаты

Данный факт корреспонденту УНИАН подтвердили в Краматорском исполнительном комитете.

«Да, сегодня не вышли на маршруты ни троллейбусы, ни трамваи. Да, там проблема с зарплатой. Но проблема гораздо глубже и решается не на городском уровне», - ответили в исполкоме и посоветовали позвонить директору Коммунального предприятия «Краматорское трамвайно-троллейбусное управление» Сергею Шацкому.

По указанным телефонам корреспонденту УНИАН не удалось связаться с руководителем предприятия, так как трубку никто так и не снял.

В то же время, по информации местного сайта «Новости Краматорска», С.Шацкий комментируя данную ситуацию сообщил, что с сегодняшнего дня в безоплатный отпуск ушел весь коллектив предприятия, все 300 человек.

«Кто ушел в безоплатный отпуск по семейным обстоятельствам, кто из-за отсутствия заработной платы. И я их могу понять. На сегодняшний день мы не дополучили из областного бюджета 3 млн грн. Из местного бюджета, который выделил предприятию 880 тыс. грн, мы деньги тоже еще не получили. Хотя все документы у нас подписаны. Три дня нам казначейство говорило, приходите завтра. Соответственно это же мы говорили и людям. Но денег так и нет», - объяснил журналистам С.Шацкий.

При этом он добавил, что по закону он не имеет права отказать работникам в праве на безоплатный отпуск. По словам руководителя КП, деньги из местного бюджета не платят, потому что нет указания из Донецка.

«Надеемся, что как только нам перечислят деньги, трамваи и троллейбусы выйдут на линию. Хотя все будет зависеть от того, сколько дадут», - отметил С.Шацкий.

Перебои с зарплатой на трамвайно-троллейбусном предприятии происходят уже в течение года, а задолженность накопилась за последние три месяца, начиная с октября, сообщает издание.