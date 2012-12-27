Во Львове неизвестный сбил насмерть милиционера и скрылся

Как сообщила УНИАН начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская, ДТП произошло около 6 часов утра на улице Научной во Львове.

„Сотрудник милиции, который на время происшествия находился не на службе, переходил дорогу, когда на него совершил наезд автомобиль. 27-летний оперуполномоченный отдела уголовного розыска главного управления МВД Украины во Львовской области от полученных травм скончался на месте происшествия. У него остался трехмесячный сын. Сейчас принимаются меры по установлению автомобиля, на котором было совершено ДТП, и устанавливается личность водителя”, - рассказала С.Добровольская.

ГУ МВД Украины во Львовской области выражает соболезнования родным и близким погибшего работника милиции.