Корпоратив уложил на больничные койки 12 человек во Львове

09:18, 27 декабря 2012
Общество
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Во Львове в больницу с отравлением после корпоратива попали 12 работников издательского дома «Высокий замок»

капельница

На протяжении 24-26 декабря в инфекционное отделение Львовской областной клинической больницы с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы 12 человек, которые в городе Винники в гостинично-ресторанном комплексе «Святослав» принимали участие в корпоративной вечеринке.

Всего на корпоративе находилось 130 сотрудников ЗАО «Издательский дом «Высокий замок», сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7.00 четверга, 27 декабря, госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии.

Специалистами городской СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

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