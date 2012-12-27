Корпоратив уложил на больничные койки 12 человек во Львове

На протяжении 24-26 декабря в инфекционное отделение Львовской областной клинической больницы с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализированы 12 человек, которые в городе Винники в гостинично-ресторанном комплексе «Святослав» принимали участие в корпоративной вечеринке.

Всего на корпоративе находилось 130 сотрудников ЗАО «Издательский дом «Высокий замок», сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7.00 четверга, 27 декабря, госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии.

Специалистами городской СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.