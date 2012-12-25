На Крещатике в Рождественском поселке горели два киоска

Соответствующее поручение в адрес органов контроля подписал прокурор Шевченковского района Киева Вячеслав Мармиш, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Шевченковского района города Киева.

Усиление контроля за состоянием пожарной безопасности связано с чрезвычайной ситуацией, произошедшей из-за возгорания двух деревянных киосков, размещенных на территории поселка. По информации МЧС Украины, пожар удалось локализовать за 20 мин. Обошлось без пострадавших.

"Ради безопасности киевлян и гостей столицы органы контроля проверят каждый киоск на территории Рождественского поселка для того, чтобы не допустить повторения такой ситуации", - подчеркнул прокурор.

Проведение проверки поручено специалистам районного отдела Главного управления Гостехногенбезопасности г. Киева и органам местной власти.