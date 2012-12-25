МИД об освобождении Кочневой: Любая утечка информации может навредить

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам руководитель пресс-службы МИД Александр Дикусаров.

«Дополнительной информации, которая бы отличалась от последних комментариев, распространенных нами на прошлой неделе, нет. Я в который раз подтверждаю то, что ведется постоянная работа по освобождению гражданки Украины Кочневой, которую удерживают вооруженные группировки в Сирии. Я хотел бы опровергнуть обвинения, которые раздаются в адрес МИД и других ведомств относительно якобы бездеятельности в этом вопросе. Это очень щепетильный вопрос», - сказал А.Дикусаров.

В связи с этим он отметил, что любая утечка информации о действиях МИД и других украинских ведомств относительно освобождения А.Кочневой из плена может навредить этому процессу. И поэтому украинская сторона должна быть очень осторожна в этом вопросе.

Кроме того, А.Дикусаров отметил, что с людьми, которые удерживают А.Кочневу в плену, ведется диалог, но МИД в интересах решения этой проблемы не может назвать требования, выдвигаемые за освобождение А.Кочневой.

По словам А.Дикусарова, эти требования постоянно изменяются.

Как сообщал УНИАН, А.Кочневу похитили боевики основной сирийской оппозиционной военизированной группировки, которая именует себя подразделением Свободной сирийской армии.

8 ноября в Facebook появилось видеообращение А.Кочневой с просьбой выполнить требования похитителей. Однако о требованиях заложница не сообщила.

Позже в СМИ появилась информация, что сирийские повстанцы требуют за похищенную украинку 50 млн долларов и грозят казнить А.Кочневу 13 декабря, если до этого времени не получат выкуп. Во втором обращении, опубликованном 28 ноября, журналистка заявила, что прибыла в Сирию по заданию российских спецслужб, занимаясь переводом переговоров одного из российских офицеров с его сирийскими коллегами.

В интервью ТСН командир группировки Абу Джандаль, именем которого подписываются заявления повстанцев, заявил, что сирийские повстанцы отложили запланированную на 16 декабря казнь А.Кочневой.

Друзья и родственники намерены собирать деньги, чтобы выкупить А.Кочневу.

А.Кочнева приехала в Сирию после того, как в этой стране начался конфликт. Там она работала внештатным корреспондентом портала «Утро.ру» и занималась сопровождением журналистов, приезжавших в Сирию. До этого она работала в Москве директором турфирмы "Иорданский клуб".

А.Кочнева сотрудничала с многими российскими СМИ, в частности НТВ, РЕН ТВ и Russia Today, но в момент похищения не входила в съемочную группу какого-либо из этих каналов.

Пресс-секретарь МИД Украины Александр Дикусаров заверил журналистов, что «с момента похищения в Сирии украинки Анхар Кочневой - больше двух месяцев назад - Министерством иностранных дел Украины на постоянной основе принимались, принимаются и будут приниматься все необходимые меры с целью освобождения нашей соотечественницы».