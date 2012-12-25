Банкиры называют кандидатов на пост главы Нацбанка

Согласно Конституции Украины, глава Национального банка назначается парламентом по представлению Президента. Представления об увольнении С.Арбузова и назначении нового главы НБУ пока не были обнародованы.

«Политика Нацбанка в ближайшее время, скорее всего, не изменится, поскольку и прежний глава НБУ, и другие возможные кандидаты - из одной команды»», - сказал УНИАН представитель крупного украинского банка с иностранным капиталом.

Этот банкир считает высоковероятным назначение на пост руководителя Нацбанка нынешнего первого заместителя главы этого ведомства, выходца из государственного «Ощадбанка» Бориса Приходько.

«Его назначение первым заместителем можно рассматривать как промежуточный этап, равно как и назначение С.Арбузова на пост первого вице-премьера. Конечно, не стоит исключать возможность появления абсолютно нового кандидата», - сказал банкир. (Б.Приходько был назначен первым заместителем главы НБУ 17 декабря с. г. – УНИАН.)

Представитель другого крупного банка высказал предположение, что должность главы НБУ может занять еще один его заместитель - Игорь Соркин или руководитель госбанка.

«Также ходят слухи о возможном назначении на этот пост Николая Удовиченко, председателя правления «Укрэксимбанка». Сценарий развития событий относительно Нацбанка может быть самым невероятным», - добавил собеседник УНИАН.

При этом банкиры высказали убеждение, что кто бы ни возглавлял Национальный банк, его политика в ближайшее время вряд ли претерпит изменения.

«Думаю, что это будет человек подконтрольный "семье" Президента. Политика НБУ в ближайшее время вряд ли изменится. С.Арбузов будет, помимо прочего, курировать финансово-кредитную политику, зарабатывать рейтинговые очки и в перспективе - кресло премьера», - сказал еще один банкир.