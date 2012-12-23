Неизвестные сожгли авто главного регионала Ужгорода

Как передает корреспондент УНИАН, по словам заместителя начальника Управления гостехногенбезопасности в Закарпатской области Ярослава Бабяка, сообщение о поджоге поступило вчера в 4.15. Со слов владельца, он увидел, что во дворе пылает его автомобиль «Хюндай» 2006 года выпуска.

Как сказал Я.Бабяк, рассматриваются несколько версий поджога, наиболее вероятная из которых – поджог. Сейчас автомобиль находится на штрафплощадке. Продолжается следствие.