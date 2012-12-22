В Горловке больной во время ссоры задушил соседа по палате
22:03, 22 декабря 2012Общество
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В Горловке Донецкой области задержан пациент больницы, который 20 декабря во время ссоры в больничной палате задушил другого пациента.
Следственно-оперативная группа установила на месте, что больной был задушен
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в Центрально-Городской райотдел милиции Горловки из больницы поступило сообщение о том, что в палате интенсивной терапии скончался мужчина. Следственно-оперативная группа установила на месте, что тот был задушен.
По "горячим следам" милиция задержала 47-летнего жителя Горловки, который ночью во время ссоры задушил соседа по палате.
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