В Горловке больной во время ссоры задушил соседа по палате

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в Центрально-Городской райотдел милиции Горловки из больницы поступило сообщение о том, что в палате интенсивной терапии скончался мужчина. Следственно-оперативная группа установила на месте, что тот был задушен.

По "горячим следам" милиция задержала 47-летнего жителя Горловки, который ночью во время ссоры задушил соседа по палате.