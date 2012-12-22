Завтра на Левобережье и в Крыму снова ожидается снег

На остальной территории без существенных осадков, только ночью в Киевской и Житомирской областях снег, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На дорогах Украины гололедица. Ветер северо-восточный, в западной части - юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°(в Карпатах 17-22°), днем 9-14° мороза; в Крыму и на Закарпатье ночью 4-9°, днем 1-6° мороза; на южном побережье Крыма ночью и днем 0-3° тепла.

В Киеве и области в воскресенье ночью снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 12-17°, днем 9-14° мороза. В Киеве ночью 14-16°, днем 9-11° мороза.