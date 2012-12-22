Министерство обороны заявляет о рекордных результатах украинских летчиков и десантов

"В текущем году практически втрое по сравнению с прошлогодними показателями увеличился налет авиации. Средний налет на одного летчика составил в среднем 51 час", - подчеркнул Министр обороны Украины Дмитрий Саламатин.

По словам главы оборонного ведомства, речь идет не о поддержке летных навыков авиаторов на минимальном уровне по схеме "взлет-посадка". "Наши летчики после многолетнего перерыва приступили к отработке сложных задач в составе групп, звеньев и эскадрилий, выполнения фигурного пилотажа, применения оружия", - подчеркнул Дмитрий Саламатин.

Министр обороны также обратил внимание на то, что в 2012 году военнослужащими высокомобильных десантных войск, войск спецназначения, армейской и морской авиации, курсантами военных вузов выполнено почти 42 тысячи прыжков с парашютом.

- Это рекордный показатель за время независимости! - отметил руководитель оборонного ведомства.