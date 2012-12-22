В Украине из-за непогоды обесточено 24 населенных пункта
10:50, 22 декабря 2012Общество
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Как сообщает пресс-служба МЧС, в Крыму из-за непогоды обесточено 23 населенных пункта, в Киевской области – 1.
МЧС выделило 4 единицы техники повышенной проходимости для доставки бригад / Фото: Львовское МЧС
В возобновлении электроснабжения задействованы дополнительные бригады облэнерго, с целью доставки аварийных бригад в труднодоступные места от МЧС выделено четыре единицы техники повышенной проходимости.
Для обеспечения электроснабжением лечебных учреждений и объектов жизнеобеспечения населения от МЧС задействовано три передвижных электростанции.
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