В Украине из-за непогоды обесточено 24 населенных пункта

В возобновлении электроснабжения задействованы дополнительные бригады облэнерго, с целью доставки аварийных бригад в труднодоступные места от МЧС выделено четыре единицы техники повышенной проходимости.

Для обеспечения электроснабжением лечебных учреждений и объектов жизнеобеспечения населения от МЧС задействовано три передвижных электростанции.