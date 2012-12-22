Уволенный работник поджег работодателю гараж

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник следственного отделения Кременецкого райотдела милиции Владимир Галевич, в дежурную часть райотдела поступило сообщение от 26-летнего жителя села Комната о поджоге. Предприниматель, который занимается ремонтом транспортных средств, сообщил о том, что ночью кто-то облил бензином и поджег его гараж и два чужих легковых автомобиля, которые находились у него на ремонте.

Оперативники Кременецкого райотдела внутренних дел по подозрению в совершении поджога оперативно задержали 37-летнего тернополянина.

Мужчина признался, что совершил поджог, чтобы поквитаться с бывшим работодателем, поскольку тот выгнал его с работы, не выплатив заработанную 1 тыс. грн. Мужчина неоднократно грозился своему бывшему работодателю поджечь его имущество, если тот не выплатит деньги. Соответственно, после поджога оперативникам нетрудно было установить личность поджигателя.

После задержания мужчина рассказал, что для смелости выпил спиртного, после чего купил на ближайшей заправке 3 л бензина, облил ими вход в гараж и припаркованный рядом автомобиль и поджег. В гараже в это время стоял еще один автомобиль, он тоже поврежден огнем.

В отношении задержанного начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (преднамеренное повреждение имущества, нанесшее ущерб крупного размера, путем поджога). Предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет.