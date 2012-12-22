Медведев написал Азарову о разногласиях при строительстве АЭС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Посол России в Украине Михаил Зурабов.

«На днях Дмитрий Медведев направил официальное письмо премьер-министру Украины Николаю Азарову, в котором уточняются некоторые детали российской позиции», - сказал М.Зурабов.

Он высказал надежду, что будет найдено решение, которое позволит в ближайшее время серьезно активизировать работу в этом направлении.

Справка УНИАН. Строительство двух энергоблоков ХАЭС было приостановлено в 1990 году после объявления Верховной Радой моратория на строительство новых АЭС на территории Украины. Строительная готовность энергоблока №3 ХАЭС составляет 75%, №4 - 28%. При сооружении строительных конструкций энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС было освоено 17% общей проектной стоимости.

9 июня 2010 года Кабинет министров Украины и правительство Российской Федерации подписали рамочное соглашение о достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Соглашением предусматривается, что российская сторона обеспечивает финансирование проекта в объеме, необходимом для проектирования, строительства и введения в эксплуатацию блоков, в том числе для оплаты услуг и товаров, которые поставляются из РФ в Украину.

Победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO. Минтопэнерго утвердило решение межведомственной комиссии о признании победителем конкурса «Атомстройэкспорта», который представил проект реакторной установки В-392.

13 марта 2012 года Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) согласовала технико-экономическое обоснование строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС.

6 сентября текущего года Верховная Рада Украины приняла в целом закон «О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и 4 Хмельницкой атомной электрической станции».

С начала ноября этого года ГП НАЭК «Энергоатом» возобновил переговорный процесс с ОАО «Сбербанк России» о выделении финансирования проекта строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС».

Вместе с тем, «Энергоатом» отрицал информацию о том, что подписание кредитного соглашения со «Сбербанком России» о финансировании данного проекта задерживается по вине украинской стороны.