Флагман украинского флота вышел в море
Флагманский корабль Военно-морских сил Вооруженных сил Украины фрегат “Гетьман Сагайдачний” 21 декабря, после завершения планового заводского ремонта, в рамках ходовых испытаний осуществил выход в море.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования украинских ВМС.
По информации временно исполняющего обязанности начальника Центра морских операций ВМС ВС Украины капитана 1-го ранга Романа Гладкого, во время выхода корабля в море совместно с представителями промышленности осуществлена проверка работы главной энергетической установки на разных режимах хода после ее годового технического обслуживания, определены маневренные элементы корабля. Кроме того, во время пребывания корабля в море отработаны корабельные боевые учения и тренировки. В частности, экипажем были проведены учения по борьбе за живучесть и универсальной обороне корабля.
По предварительным оценкам, выход в море продемонстрировал удовлетворительную работу узлов и механизмов, а также позволил экипажу подготовиться к выполнению поставленных задач.
Таким образом, фрегат “Гетьман Сагайдачний” после заводского ремонта возвращается в строй боевых единиц украинского флота.
Ходовые испытания корабля являются одним из этапов его подготовки к участию в антипиратской операции “Океанский щит”, к которой “Гетьман Сагайдачний”, как планируется, будет привлечен в 2013 году.