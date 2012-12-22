Еврокомиссия выделила Украине 45 млн. евро на энергетическую реформу

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине, отметив, что Европейская комиссия сегодня, 21 декабря, объявила о дополнительном финансировании для Украины в 2012 году.

«Эти средства являются частью инициативы «Восточное партнерство» и будут выделены для поддержки энергетической реформы и содействия привлечению граждан к местному развитию», - говорится в сообщении.

В частности, на дальнейшую поддержку осуществления энергетической стратегии Украины выделяется 45 млн. евро; на реализацию третьей фазы проекта «Местное развитие, ориентированное на общину» предусмотрены средства в сумме 23 млн. евро.

Комментируя дополнительное финансирование ЕС, Европейский комиссар по расширению и европейской политике соседства Штефан Фюле отметил: «Это решение свидетельствует о том, что мы остаемся верны нашей поддержке Украины на пути ее политической ассоциации и экономической интеграции с ЕС».

«В то же время энергетическая реформа остается в центре нашего движения в этом направлении. Меры, которые мы предлагаем, являются принципиальными для граждан в контексте местного управления и развития, включая организации гражданского общества», - сказал еврокомиссар.

Как отметили в Представительстве ЕС, дополнительное финансирование энергетической программы является продолжением поддержки ЕС, которую Брюссель предоставляет реформам в энергетическом секторе Украины и в унификации с нормами ЕС и обязательствами, которые взяла на себя Украина в рамках вступления в Энергетическое содружество в 2011 году.

Эти средства также должны помочь Киеву в подготовке к заключению Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли. Кроме того, целями новой поддержки является улучшение качества нефтепродуктов (в частности, и внедрение системы проверок качества), улучшение энергетической безопасности и уменьшение загрязнения окружающей среды, подчеркивается в сообщении.

Дальнейшая поддержка также будет оказываться с целью содействия рациональному и сбалансированному экономико-социальному развитию на местном уровне. Программа будет продолжать содействовать самоорганизации сообществ, поддерживать небольшие инициативы общин, а также стимулировать активное привлечение граждан к жизни их местных сообществ, сообщили в Представительстве ЕС.

Помощь также будет оказываться экономической деятельности в сельских общинах и небольших городках.

По состоянию на сегодняшний день, благодаря работе ЕС в этом направлении, поддержку получили 1 тыс. 324 проекта, которые направлены на развитие общин. Около 1,1 млн человек стали бенефициарами этих проектов. 12 тыс. членов общин и 3,5 тыс. местных и региональных служащих прошли подготовку по вопросам институционного развития, финансового управления, планирования, управления проектами в сфере развития общин, оценивания и децентрализации, говорится в сообщении.

Как напомнили в Представительстве ЕС, Ежегодная программа действий для Украины на 2012 год принималась двумя последовательными траншами на протяжении года. Первая часть программы, бюджет которой составлял 70 млн. евро, была принята в августе нынешнего года. Сегодня была одобрена вторая программа.

Двусторонняя помощь Украине предоставляется через Европейский инструмент соседства и партнерства (European Neighbourhood and Partnership Instrument). Он является главным финансовым инструментом и инструментом сотрудничества, через который выделяется финансирование странам-участницам инициативы «Восточное партнерство» и России.

Инициатива «Восточное партнерство» является восточным измерением Европейской политики соседства. Цель инициативы – углублять и укреплять отношения между Европейским Союзом и его партнерам на Востоке: Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной.