Врачи брали взятки с сердечников

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе прокуратуры Львовской области, медиков поймали на горячем во время осуществления уголовного производства при процессуальном руководстве прокуратуры Львовской области работниками УБОП ГУ МВД Украины во Львовской области.

"8 врачей, среди которых и председатели комиссий, в течение 2012 года систематически вымогали и получали у больных кардиологическими заболеваниями и у их родственников взятки. За установление соответствующей группы инвалидности и выдачу справки они получали от 200 до 1500 долларов США. За один день работы указанные врачи «зарабатывали» около 45 тысяч гривен”, - сообщили в прокуратуре области.

Продожается досудебное следствие, ход которого находится на контроле прокуратуры Львовской области.