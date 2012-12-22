Посол США: деньги МВФ - лучший выход для Украины

Такое мнение он высказал в своей статье в газете KyivPost.

По словам посла, установление цены на газ на уровне рыночной также поможет Украине договориться с МВФ. «Новое соглашение с МВФ является лучшим для Украины краткосрочным решением очень сложной финансовой ситуации в 2013 году», – считает Дж.Теффт.

Так или иначе, отмечает он, Украина вынуждена будет то ли на внутреннем, то ли на внешнем рынке одалживать деньги для покрытия своего бюджетного дефицита, другой вариант – это остановить появление такого дефицита.

Вместе с тем Дж.Теффт отмечает, что договоренности с МВФ можно рассматривать лишь как временную меру для страны, пока она не станет способна самостоятельно справиться со своими финансовыми неурядицами. «Их нельзя считать постоянным источником финансирования. Поэтому они содержат условия, которые направлены на то, чтобы помочь стране провести необходимые реформы для построения крепкой финансовой базы и ее выхода на путь постоянного экономического роста», – сказал посол США в Украине.