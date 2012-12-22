Открылась международная выставка детской иконописи
В Тернополе открыли международную выставку детской иконописи и сакральной живописи «Для Бога я создам лучшее, что могу».
Как сообщили корреспонденту УНИАН организаторы, работы, представленные на выставке, созданы детьми из разных стран, независимо от вероисповедания.
«Это своего рода новая иконопись, новые изображения Бога. Все произведения неповторимы, поскольку поражают, в первую очередь, виденьем чистоты и открытости. Никто лучше детей не знает, как выглядят ангелы. Дети не имеют устоявшихся манер исполнения, но интуитивно чувствуют присутствие Божьей любви. От всех работ веет теплотой, добром и открытостью», – подчеркнул куратор выставки-конкурса, художник и музыкант Ярема Стецик.
Цель проекта – объединить всех верующих, независимо от вероисповедания.
На выставке представлены работы юных художников из Польши, Венгрии, Болгарии, Хорватии, России и 12 областей Украины. Всего участие в конкурсе приняли более 500 детей. Лучшими были признаны 200 работ, представленных на выставке.
Выставка экспонируется в Украинском доме «Победа». Организовало ее творческое объединение «Коза».