Прокуратура вернула лесопарку "Конча-Заспа" 6 га земли

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской природоохранной прокуратуры.

Как напомнили в прокуратуре обстоятельства дела, ПАО «Киевмедремстрой” в 2007 году было получено согласие КГГА на разработку технической документации по землеустройству для строительства базы отдыха по ул. шоссе Столичное, 29 км, расположенной на территории ЛПХ «Конча-Заспа».

Однако решение об отводе обществу земельного участка Киевсоветом не принималось. Никаких документов на право собственности или право пользования землей, в том числе на условиях аренды, у общества нет.

Несмотря на это, ПАО «Киевмедремстрой» самовольно ограждено 6 га земли в Конча-Заспе, на ней, как выяснилось, находятся сваленные и аварийные деревья, установлено несколько нежилых деревянных сооружений. Огражденная территория к тому же еще и охраняется, отметили в прокуратуре.

В связи с этим Киевским природоохранным прокурором в Главное управление контроля по благоустройству Киева и коммунальное предприятие «ЛПХ «Конча-Заспа» было внесено представление с требованием привести загроможденный земельный участок в надлежащее состояние и освободить от самовольно установленных деревянных сооружений и металлического забора.

Представление прокурора исполняется и 20 декабря 2012 года была снесена половина ограждения. Работы по демонтажу продолжаются, проинформировали в прокуратуре.