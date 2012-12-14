Милиционер уговорил несовершеннолетнюю на преступление

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области, милиционер, аргументируя необходимостью способствовать борьбе с преступностью, предложил несовершеннолетней девушке из малообеспеченной семьи передать ученику профессионально-технического заведения наркотические средства. При этом правоохранитель заверил, что ее имя в данном преступлении фигурировать не будет. Не осознавая последствия своих противоправных действий, девушка выполнила просьбу. Далее работник милиции «выявил» и легко изъял данное наркотическое сырье и таким образом улучшил личные показатели раскрытия и профилактики преступлений, связанных с распространением наркотиков в молодежной среде.

Милиционер был разоблачен во время углубленной проверки показателей работы правоохранителей, выполнение которых вызывало подозрение.

Сейчас прокуратура проверяет, имели ли место другие подобные случаи.

Сведения о совершенном работником правоохранительного органа уголовном правонарушении зарегистрированы 7 декабря в Едином реестре досудебных расследований. Виновное лицо уведомлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств), ч.3 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.1 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины. Уголовное производство осуществляется одной из районных прокуратур области.