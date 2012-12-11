Во Львове убили киллера

Об этом сообщил УНИАН компетентный источник в правоохранительных органах.

По информации источника, сегодня во Львове сотрудники УБОП ГУ МВД Украины во Львовской области проводили спецоперацию по задержанию двух преступников, подозреваемых в том, что они могут быть киллерами.

«Во время спецоперации один из подозреваемых киллеров погиб - сейчас устанавливается: его застрелили сотрудники милиции, или он совершил самоубийство, не желая попасть в руки правоохранителей. Тело мужчины с огнестрельным ранением находится на улице Ефремова во Львове, на месте работает следственно-оперативная группа, за огражденную красную ленту не пускают жителей дома и журналистов», - сообщил источник в правоохранительных органах.

Также по информации источника, «у тела погибшего найдено оружие, также оружие обнаружено в автомобиле, которым пользовались подозреваемые. О другом преступнике есть предварительная информация о том, что он получил ранения и уже задержан».

В комментарии корреспонденту УНИАН начальник ГУ МВД Украины во Львовской области генерал-майор милиции Александр Рудяк отметил, что «комментировать ситуацию рано, проводятся следственно-оперативные мероприятия».