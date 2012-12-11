Налоговики задержали автомобиль с фальсифицированной водкой

Работники налоговой милиции Житомирщины на трассе Киев-Чоп задержали грузовой автомобиль с 3360 ящиками фальсифицированной водки.

«В рамках проведения спецоперации« Акциз »сотрудники налоговой милиции Украины задержали на въезде в Житомир автомобиль, перевозивший 67 200 бутылок водки. По оперативным данным, водка была фальсифицированной и направлялась в областной центр для реализации в предпраздничные дни. После проведения необходимых экспертиз установлено, что этот алкогольный фальсификат нес угрозу жизни и здоровью граждан », - сообщили в управлении налоговой милиции ГНС в Житомирской области.

Фальсификат собирались выгрузить в одном из гаражных кооперативов Житомира и реализовывать через торговые точки. Водка была брендированная под торговую марку одного из известных украинских производителей. Стоимость изъятой продукции по ценам «черного рынка» составляет около 1 миллиона гривен.

В данный момент налоговая милиция проводит проверку с целью установления производителя фальсификата.

Напомним, ранее налоговая милиция Украины заявляла, что в течение 2012 года ей удалось сократить теневой рынок алкоголя с 20% до 6-8%.

Борьба с теневым рынком алкоголя является одним из приоритетов деятельности налоговой милиции Украины в 2012 году.