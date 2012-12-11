В Украине объявлено штормовое предупреждение

В западных областях ожидается снежная метель, в северных и центральных – сильный мокрый снег, гололед. Все это может привести к авариям на дорогах и падению сбитого снега с крыш, что опасно для пешеходов. В южной части страны и Приазовье сильный ветер, до 15-22 м/с, может поломать ветки деревьев. Об этом сообщает Метеопрог.ua.

В среду, 12 декабря, южный циклон, который движется по территории Украины, спровоцирует усиление ветра до 15-22 м/с во всех областях. Порывистый ветер усложнится сильными снегопадами. В результате по всей стране ожидаются сильные метели, местами с мокрым снегом. Видимость на дорогах ухудшится. Советуем автомобилистам быть очень внимательными за рулем. На юге Украины сильные дожди и порывистый ветер. Возможны падения деревьев.

С четверга, 13 декабря, по субботу, 15 декабря, температура воздуха существенно понизится. На столбике термометра днем будет от 5 до 10 градусов мороза. На дорогах и тротуарах образуется гололед.