На межбанке доллар и евро падают

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту повысились – 0,2640/45, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5030/10,5310. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2941/43 (понедельник – 1,2903/05).

В понедельник, 10 декабря, Нацбанк на рынок не выходил.