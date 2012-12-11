Банк HSBC выплатит США штраф в $1,9 миллиарда

Как сообщает РИА Новости, ранее сенат США признал НSBC виновным в том, что он на протяжении десяти лет фактически помогал отмывать криминальные средства мексиканским наркобаронам, различным структурам, подозреваемым в связях с террористами в Саудовской Аравии и Сирии, а также проводил незаконные финансовые транзакции с компаниями и лицами из Ирана на общую сумму 19,4 миллиарда долларов в обход введенных США санкций против этой страны.



"Мы признаем сделанные в прошлом ошибки. Мы уже говорили, что очень за них сожалеем, и повторяем это еще раз. HSBC сегодня кардинально отличается от той организации, которая допустила эти ошибки. За последние два года с новым руководством мы приняли конкретные меры по исправлению того, что было сделано неправильно...", - приводятся в пресс-релизе слова гендиректора HSBC Holdings Стюарта Галливера (Stuart Gulliver).

Британская группа HSBC Holdings была образована в 1990 году как компания, контролирующая деятельность существовавшего с 1865 года банка HSBC (Hongkong and Shanghai Banking Corporation). Офисы группы расположены в 88 странах мира. Чистая прибыль банковской группы в 2011 году увеличилась на 27% по сравнению с 2010 годом и составила 16,2 миллиарда долларов.