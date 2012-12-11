Объявлен конкурс на лучшую пьесу о Махно

Такое решение он принял во время своей рабочей поездки в Гуляй-Поле, где посетил краеведческий музей Махно, передают "Комментарии".

"Скажу откровенно, я для себя еще окончательно не ответил на вопрос, кем же он был на самом деле. Необходимо понимать другое. Молодой человек в 30 лет возглавлял 60-тысячную армию, а люди, которые были намного старше Махно, называли его "батьком", - отметил он.

"Скажу однозначно, в его арсенале были поступки, которые позволяли его уважать", - добавил Пеклушенко.

По мнению губернатора, яркой личностью Махно интересуются многие, и необходимо использовать это для повышения туристической привлекательности Запорожского края.

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"Мы должны изучить эту удивительную, сложную личность. Я объявляю конкурс среди наших литераторов на лучшую пьесу о жизни и деятельности Махно", - заявил он.

"Необходимо, чтобы наш музыкально-драматический театр им. Магара обязательно имел в своем репертуаре такую пьесу, которая бы раскрывала и образ, и время, и человека. Также это крайне необходимо с точки зрения роста привлекательности Запорожского края, как туристического центра", - цитирует Украинская правда.