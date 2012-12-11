16-летняя девушка получила огнестрельное ранение в голову

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, в ходе досудебного следствия установлено, что телесные повреждения несовершеннолетняя получила в результате неосторожного обращения с оружием своего друга. Парень предложил девушке пострелять в воздух резиновыми пулями, однако из-за его неосторожности одна из резиновых пуль попала ей в голову. В данный момент состояние потерпевшей стабильное.

Правоохранители установили, что незарегистрированное огнестрельное оружие молодой человек хранил незаконно. На данное время он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое телесное повреждение). Данная статья предусматривает наказание в виде общественных работ сроком от ста пятидесяти до двухсот сорока часов или исправительными работами сроком до двух лет, или ограничением свободы сроком до двух лет.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту стрельбы на Коломыйском озере.