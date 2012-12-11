Епархия УПЦ КП требует вернуть храм

Об этом говорится в заявления епархии, переданном в распоряжение УНИАН.

Как отмечено в заявлении, «Кировоградская облгосадминистрация своим распоряжением перевела религиозную общину УПЦ КП в юрисдикцию УПЦ МП без ведома самой общины, ее настоятеля и правящего архиерея. Все манипуляции происходили вокруг прихода Равноапостольного князя Владимира УПЦ Киевского Патриархата в пгт Новоархангельск».

Как отмечают авторы заявления, в 2007 году представители местной власти и духовенства УПЦ МП уже пытались захватить приход силовыми методами. В июне этого года эти попытки возобновились, но был избран юридический путь – через давление на настоятеля общины протоиерея Илью Совича перевести приход в Московский Патриархат, а саму общину поставить перед фактом. После решительного отказа отца настоятеля «инициативная группа», не проводя приходского (общего) собрания и без подписи настоятеля, подала якобы от имени религиозной общины документы в ОГА о переходе в МП.

В заявлении также отмечено, что «в ответ на давление местной власти и с целью восстановления учредительной документации 2 августа 2012 года настоятелем было созвано приходское собрание, на котором принят устав в новой редакции и обсуждена сложившаяся ситуация. В этот же день все необходимые документы для регистрации устава в новой редакции были поданы в Кировоградской ОГА. Также прихожане обратились к общественности с открытым письмом, в котором заявили о грубых нарушениях их прав органами исполнительной власти и их руководителями. Кроме того, управляющий Кировоградской епархией епископ Марк (Левкив) обратился с открытым письмом к Президенту Украины, премьер-министру, министру культуры, генеральному прокурору, председателю Службы безопасности с требованием восстановить законность и правопорядок, мир в жизни православных».

Но, как сообщают авторы заявления, «в ноябре общине и епархиальному управлению УПЦ КП сообщили о якобы наличии оснований для отказа в регистрации устава в новой редакции. А 5 декабря епископу Марку было сообщено о распоряжении руководства Кировоградской ОГА от 30 ноября под № 729-р об изменении юрисдикционной принадлежности общины Киевского Патриархата, путем перевода ее в Московский Патриархат. Религиозная община обратилось с иском в Кировоградский окружной административный суд относительно обжалования действий и распоряжений чиновников Кировоградской ОГА.

В то же время, в обнародованном на официальном сайте ОГА распоряжении №729-р от 30 ноября за подписью заместителя председателя Кировоградского ОГА Виктора Серпокрылова «О регистрации уставов религиозных общин, регистрации уставов религиозных общин в новой редакции (Долинский, Бобринецкий, Знаменский, Новоархангельский, Александрийский и Ануфриевский районы)» речь идет о регистрации устава храма Святого Владимира, представленного управлением внутренней политики и связей с общественностью, в новой редакции, в связи с переходом религиозной общины УПЦ Киевского патриархата пгт Новоархангельск под юрисдикцию Украинской православной церкви. На каком основании община была переведена к другому патриархату в документе не отмечается.

Заведующий сектором по делам национальностей и религий управления внутренней политики и связей с общественностью Кировоградской ОГА Виталий Сторчаус сообщил УНИАН, что приход Новоархангельского храма Святого Владимира переведен под юрисдикцию другого патриархата на основании решения собрания религиозной общины. 11 декабря в администрации состоится брифинг по этому вопросу советника главы Кировоградской ОГА.