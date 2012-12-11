Эксперт: коррупция может привести к вооруженным конфликтам

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил руководитель Transparency International Украина Алексей Хмара.

По мнению эксперта, Программа противодействия коррупции действует в Украине уже год, однако оценка ее реализации заслуживает в среднем трех баллов по пятибалльной шкале. «В 2012-2013 годах в рамках финансирования программы предполагалось выделить из бюджета порядка 247 млн грн. Преимущественно на два министерства – Минздрав и Минсоцполитики – на старт реформы в сфере охраны здоровья и внедрение ряда электронных процедур в системе Минсоцполитики. Однако денег не дали. При этом средства выделяют на проекты, не сильно связанные с борьбой с коррупцией», - отметил А.Хмара.

По его словам, все, что было сделано в рамках реализации программы, профинансировано за счет собственных средств министерств и ведомств. Вместе с тем, как сказал А.Хмара, за год удалось открыть три центра предоставления услуг, принять закон об административных услугах, запустить пилотные системы электронного документооборота в разрешительных органах власти.

При этом А.Хмара обратил внимание, что в 2013 году объем финансирования по программе составляет также порядка 200 млн грн, но фактически в бюджете на эти цели не предусмотрено ничего. Кроме того, по словам А.Хмары, расписанный перечень мероприятий также является спорным.

«Мы предлагаем направлять средства на внедрение обучающих антикоррупционных программ для чиновников и граждан, на построение системы внешнего контроля, на построение системы центров административных услуг. Стоимость одного такого центра варьируется от 10 до 40 млн грн. Пока таких центров только три – в Киеве, Луганске и Кировограде. Если сделать их по всей стране, потребуется порядка миллиарда гривень, но это позволит уже в первый год уменьшить проявления коррупции на 40%, а через три года – снизить показатель коррупции до 10-15%», - уверен А.Хмара.

По его мнению, уже сейчас необходимо изменить приоритеты программы и, возможно, уменьшить срок ее действия до 2,5-3 лет. «Необходимо изменить приоритеты программы уже сейчас. В 2013 году нас ждет очень ограниченный бюджет, и вопрос коррупции отойдет на второй план. Однако, в результате, в части борьбы с коррупцией мы можем получить ситуацию, еще худшую, чем в этом году, когда мы заняли 144-е место в рейтинге Transparency International. И тогда следующий логичный шаг – это, в том числе, вооруженные конфликты, когда народ пойдет на власть, а чиновники будут защищать свои бюджетные интересы», - подчеркнул эксперт.

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Как сообщал УНИАН, Украина по уровню восприятия коррупции занимает 144-е из 176-ти мест в рейтинге международной неправительственной организации Transparency International. Среди бывших стран СССР выше, чем в Украине, уровень коррупции только в государствах Средней Азии.