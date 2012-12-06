Янукович поручил Пшонке расследовать гибель журналиста Данилова

Это подчеркнул Президент Украины Виктор Янукович в поручении Генеральному прокурору Виктору Пшонке, сообщает пресс-служба главы государства.

«Прошу обеспечить полное, объективное и непредвзятое изучение всех обстоятельств гибели журналиста Юрия Данилова и принять по результатам этой работы исчерпывающие меры реагирования в соответствии с законодательством», - говорится в поручении Президента Генпрокурору.

О результатах проведенной работы Генпрокурор должен доложить Президенту до 20 декабря, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября после хоккейного матча между сборными Украины и Польши, проходившего в киевском Дворце спорта, погиб спортивный журналист Ю.Данилов. Очевидцы трагедии утверждают, что журналист погиб по вине работников Дворца спорта, которые спешили подготовить арену к концерту. Ю.Данилов проходил через тоннель, которым обычно проходят хоккеисты в раздевалку, а работники тем временем раздвинули „трап“, в результате чего журналист упал в 10-метровую яму и разбился.