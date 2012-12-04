Мэр Киева уехал в Чикаго

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, во время встречи руководители обоих городов обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества на уровне городов-побратимов, а также подпишут Совместную декларацию об усилении такого сотрудничества в дальнейшем. Этот документ не только подтверждает готовность обеих сторон к активизации побратимских связей в культурно-гуманитарной и образовательной сферах, а также открывает возможности для взаимовыгодных практических обменов в сфере экономики, технологий, транспорта, развитии инфраструктуры городов и тому подобное.

В этот же день А.Попов встретится с представителями украинской диаспоры, а также примет участие в церемонии присвоения одной из улиц украинского района Чикаго почетного звания «Honorary Kyiv-Chicago Sisters Cities Way».

Также А.Попов встретится с руководством Центра международного бизнеса Чикаго. В ходе встречи Киев презентует один из стратегических инвестиционных проектов столицы – современный технопарк «Bionic Hill». Кроме того, состоится бизнес-форум с участием делегации КГГА и представителей местного бизнеса, во время которого будут презентованы ключевые элементы Стратегии развития Киева до 2025 года, инвестиционный потенциал столицы и тому подобное.