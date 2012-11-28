Колесников сделает туалеты на вокзалах бесплатными

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр — министр инфраструктуры Борис Колесников.

«С 1 декабря не будет ни одного платного туалета ни на одном вокзале, потому что это вообще нонсенс - до 2012 года продержаться на кооперативном движении 1991 года», - сказал он.

По словам Б. Колесникова, все сотрудники туалетов на ж/д вокзалах «будут зачислены в штат вокзала, и сервис будет не ниже, чем сейчас».

«Для человека, который пришел (в туалет — УНИАН), ничего не изменится, но он деньги платить не будет».

В то же время министр отметил, что «никто не хочет открывать платный туалет на небольшой станции, все хотят на больших вокзалах - в Киеве, Днепропетровске, Донецке».