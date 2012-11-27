Порошенко: Доходная часть бюджета на 2012 года выполнена не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

«План доходов бюджета 2012 года выполнен не будет, и никогда не проводился секвестр бюджета в декабре», - сказал П.Порошенко.

В связи с этим он отметил, что решение по секвестру бюджета обычно принимается по итогам 9 месяцев.

П.Порошенко отметил, что 4 квартал 2012 года показал резкое падение экспорта Украины, что отразилось на показателях. В то же время П.Порошенко подчеркнул, что госбюджет имеет достаточно средств, чтобы профинансировать социальные статьи. «Есть риск недофинансирования части капитальных инвестиций», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, по мнению эксперта Института экономических исследований и политических консультаций Александры Бетлий, правительство Украины вряд ли пойдет на проведение секвестра государственного бюджета.

Она отметила, что обнародованные Министерством финансов Украины данные относительно ситуации с выполнением госбюджета пока не дают оснований рассчитывать на соблюдение плановых показателей.

«При просмотре бюджетных показателей в конце марта - начале апреля правительство решило базировать оценки на слишком оптимистичных показателях. В результате были утверждены очень завышенные показатели доходов государственного бюджета. Замедление экономики сделало фактически невозможным выполнение доходов этого года. В частности, речь идет о вероятном невыполнении доходов по большинству источников и, прежде всего, по налогу на добавленную стоимость (НДС)» - отметила А.Бетлий.

«Правительство вряд ли пойдет на секвестр бюджета. Больше всего доходы и расходы бюджета не будут выполнены по годовому плану. При этом дефицит бюджета будет выше предусмотренного в Законе (в Законе о госбюджете на текущий год - УНИАН) показателя» - сообщила эксперт.

Также А.Бетлий напомнила, что правительству удалось привлечь дополнительное финансирование благодаря дополнительному выпуску еврооблигаций на сумму 1,25 млрд долл.

Справка УНИАН. Дефицит госбюджета Украины в январе-сентябре 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился в 3 раза - до 24,381 млрд грн. Общий фонд госбюджета за 9 месяцев т.г. выполнен с дефицитом 22,115 млрд грн, что в 2 раза больше, чем за 9 месяцев 2011 года.

Согласно действующей редакции Закона «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 372,331 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 320,598 млрд грн, расходы - 404,298 млрд грн, в частности расходы общего фонда - 351,194 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 31,129 млрд грн, в т.ч. дефицит общего фонда - 27,245 млрд грн.

Бюджет рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.

В начале ноября Президент Украины одобрил увеличение дефицита госбюджета 2012 года на 7,7 млрд грн для погашения задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию для населения.

Секвестр – пропорциональное сокращение расходов бюджета за исключением защищенных статей, проводимое в случае превышения предельного размера дефицита бюджета в течение времени, оставшегося до конца текущего года.