Гражданин Украины под Москвой ограбил женщину-следователя

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете России, 28 августа около 5 часов в городе Ступино Московской области нарядом патрульно-постовой службы полиции обнаружена с множественными телесными повреждениями в бессознательном состоянии заместитель руководителя следственного отдела по городу Ступино Главного следственного управления СК России по Московской области Светлана Кочукова.

По данным следствия, она 28 августа 2012 года около 00.35 покинула здание следственного отдела и пешком направилась к месту своего жительства.

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления задержан 44-летний гражданин Украины Сергей Онишкевич, проживающий в городе Ступино Московской области.

В ходе допроса подозреваемый дал следователю признательные показания, в которых пояснил, что в ночь с 27 на 28 августа он на улице встретил ранее ему незнакомую женщину, на которую совершил нападение с целью завладения находящегося при ней имущества. Далее он подробно пояснил маршрут своего следования за потерпевшей, механизм нанесения ей телесных повреждений, а также перечислил похищенное имущество. С его участием проведена проверка показаний на месте, обыск по месту жительства.

Судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку причастности подозреваемого к совершению ряда иных аналогичных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.