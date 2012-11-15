В Украине хакеры чаще всего атакуют бизнес и СМИ

В Украине чаще всего жертвами DDoS-атак становятся онлайн-порталы коммерческих организаций и сайты средств массовой информации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского», ссылаясь на результаты исследования, проведенного компанией.

По данным компании, в целом на бизнес-сайты приходится около трети (30%) всех проводимых в Украине кибератак. При этом, как показывает статистика, полученная с помощью системы мониторинга за ботнетами, самая продолжительная атака в Украине в домене «ua» длилась 13 дней 4 часа 23 минуты и была направлена на сайт маркетингового агентства.

Также сообщается, что средняя продолжительность атак в первом полугодии 2012 года в Украине составила 11 часов. Больше всего команд на старт DDoS-атаки – 43 – было отдано на сайт компании, предоставляющий широкий спектр услуг: от ремонта легковых автомобилей до разработки ПО.

Также частыми жертвами DDoS-атак в Украине становятся сайты СМИ (20%) и площадки интернет-торговли (19%). Как отмечается в сообщении, атаки на крупные веб-порталы СМИ – это «удобный способ получить большой целевой трафик, который впоследствии можно преобразовать в деньги».

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Рассматривая атаки на интернет-магазины, доски объявлений, аукционы, в «Лаборатории Касперского» отметили, что они объясняются тем, что небольшие интернет-магазины не могут себе позволить ни защищенного хостинга, ни, тем более, своих собственных программно-аппаратных средств защиты. При этом причиной DDoS-атаки может стать вымогательство, прикрытие других атак или, что случается чаще всего, недобросовестная конкуренция.

Как отметил управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Украине, Молдове и Республике Беларусь Александр Савушкин, сегодня практически все сферы бизнеса прочно обосновались в Интернете, используя его как площадку для эффективных коммуникаций с клиентами, однако методы ведения недобросовестной конкуренции добрались и в эту область. По его данным, мировые эксперты по информационной безопасности ожидают дальнейшего развития технологий DDoS-атак, популярность которых связана как с технической простотой осуществления атаки, так и с трудностями, возникающими при попытках доказать факт преступления.

Справка УНИАН. «Лаборатория Касперского» – крупнейший в Европе производитель систем защиты от вредоносного и нежелательного ПО, хакерских атак и спама. По итогам 2011 года выручка компании превысила 612 млн долл.