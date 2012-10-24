Минобразования России предлагает тестировать школьников на наркотики

Как сообщает информационно-правовой портал "Гарант", проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ" определяет полномочия федерального центра и субъектов РФ в сфере указанной профилактики.

Законопроектом также устанавливаются основания и порядок мероприятий по раннему выявлению лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ.

Так, раннее выявление немедицинского потребления наркотиков и психотропных веществ включает в себя социально-психологическое тестирование обучающихся образовательных учреждений и проведение их профилактических медицинских осмотров.

Кроме того, законопроектом устанавливается компетенция самих образовательных учреждений по обеспечению раннего выявления потребления наркотиков и психотропных веществ школьниками и студентами.