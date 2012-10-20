В Киев привезли мощи великомученика Пантелеимона Целителя
В Киев сегодня, 20 октября, по просьбе предстоятеля Украинской православной церкви Владимира со святой горы Афон доставлены мощи великомученика Пантелеимона Целителя.
Как сообщает официальный сайт УПЦ, святыню доставила официальная делегация УПЦ во главе с секретарем предстоятеля УПЦ архиепископом Переяслав-Хмельницьким и Вишневским Александром.
У Святых ворот Киево-Печерской Лавры мощи великомученика Пантелеимона встретил Блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Владимир и духовенство и верующие.
На Соборной площади предстоятель УПЦ возглавил перед святыней молебен, по завершении которого обратился к присутствующим со словами напутствия.
«Сегодня нас вновь посетила благодать Божья, снова прибыл к нам великомученик и целитель Пантелеимон своей честной главой, чтобы в молитве поддержать нас, в отчаянии порадовать, в скорбных обстоятельствах помочь наладить настоящую христианскую жизнь. Помолимся святому великомученику Пантелеимона и попросим у него исцеления наших болезней. Сейчас в мире столько горя и болезней, что хочется положить руки на каждого больного и помочь чем возможно и просить за него перед Богом. Пусть за молитвами великомученика Пантелеимона Господь будет Милосерден к нашему народу, нашей Святой Церкви и каждому из нас, и в этом будет залог нашего спасения», - сказал Блаженнейший владыка.
Также была объявлена грамота Блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Владимира об открытии в Киеве двора Свято-Пантелеймоновского на Афоне монастыря.
В конце митрополит поклонился главе великомученика Пантелеимона и иконе святого, которая была написана в Свято-Пантелеимоновском монастыре на Афоне для двора в Киеве.
После молебна честную главу великомученика Пантелеимона Целителя крестным шествием духовенство с верующими перенесли в храм святителя Михаила, первого Митрополита Киевского, который находится при Александровской (Октябрьской) больнице (улица Шелковичная, 39/1). Здесь святыня будет находиться до 5 ноября включительно.