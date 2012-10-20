Украина может ввести квоты на экспорт пшеницы

Об этом стало известно от трейдеров, отмечается в публикации «Баланс недели» на сайте «УНИАН экономика».

В частности, по информации трейдеров, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины уже предупредило их о возможности введения квот с 15 ноября.

Однако объемы квот пока неизвестны.

Как сообщал УНИАН, 19 октября Минагропрод сообщил о том, что экспортный потенциал пшеницы из Украины может быть исчерпан 15-20 ноября.

“Каждый месяц объемы экспорта составляют около 1,3 млн тонн зерна пшеницы, что почти в 2 раза больше прошлого года. Таким образом, на 15-20 ноября этого года экспортные возможности Украины относительно зерна пшеницы могут быть исчерпаны (около 5-5,3 млн т)”, - говорится в сообщении министерства.

Между Минагропродом Украины и трейдерами в октябре 2011 г. был подписан меморандум, согласно которому, возможные объемы экспорта пшеницы составляют 4 млн тонн.

В сентябре 2012 г. Минагропрод предупреждал, что может ввести мораторий на заключение экспортных контрактов по пшенице после того, как ее экспорт достигнет 4 млн тонн, (это ожидалось в феврале 2013 г.)

В октябре трейдеры и министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк договорились о возможности увеличения объемов экспорта максимум до 5,5 млн тонн.

В июле 2012 г. министр Н.Присяжнюк исключил вероятность введения квот на экспорт зерна из Украины в 2012-2013 МГ (июль 2012 – июнь 2013 года).

Квоты на экспорт зерна из Украины действовали в 2010-2011 м.г.