В воскресенье в Украине - от 0° до 22° тепла
13:49, 20 октября 2012Общество
1792
Завтра, 21 октября, на территории Украины сохранится достаточно теплая погода, без осадков.
Завтра в Украине сохранится достаточно теплая погода
Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южной части северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье днем отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла (в Карпатах около 0°), в южной части 7-12° тепла, на побережье Крыма до 15°; днем 14-19°, на Закарпатье и в Крыму до 22°.
В Киеве и Киевской области без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер слабый.
Температура ночью по области 3-8° тепла, днем 14-19°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 15-17°.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter