Официальный курс валют на 22 октября

Нацбанк установил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 22 октября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 19 октября – 799.3000) 100 EUR – 1041.8876 (на 19 октября – 1048.5217) 10 RUR – 2.5966 (на 19 октября – 2.6019) Все курсы валют на 22 октября

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