Кабмин пересмотрел критерии проверок бизнеса

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №937, обнародованном на официальном сайте Кабмина.

Согласно документу, в числе критериев - наличие задолженности по зарплате, выплаты заработной платы, которая равна уровню минимальной зарплаты или ниже его, несоответствие количества нанятых работников объемам производства (выполнения работ, предоставления услуг), нарушение законодательства о труде, несоответствие фактических показателей численности персонала, зарплаты и показателей поданной в органы власти отчетности.

В числе критериев высокого уровня рисков, определенных постановлением, значатся: задолженность по заработной на период более 60 календарных дней; (для предприятий с количеством работников более 50 чел.) наличие более 60% работников, получающих заработную плату, равную или меньше минимальной; (для предприятий с количеством работников от 51 до 250) наличие более 45% работников, получающих заработную плату, равную или меньше минимальной; (для предприятий с количеством работников от 251 чел.) наличие более 30% работников, получающих заработную плату, равную или меньше минимальной.

Дополнительными критериями высокого уровня рисков являются явное недостаточное количество работников для выполнения существующего объема производства (работ, услуг); несоответствия (более 10%) между фактическим количеством работников и показателями заработной платы с данными отчетности; грубые нарушения, выявленные во время внеплановых проверок и имеющие признаки преступлений.

Как сообщал УНИАН, в сентябре премьер-министр Николай Азаров заявил, что в Украине на сегодняшний день долг по зарплатам на всех предприятиях и учреждениях достигает около 1 млрд гривен. Из этой суммы около 500 млн грн приходятся на государственные предприятия, остальные 500 млн грн – на частные предприятия, которые находятся на стадии банкротства.

На 1 октября 2012 года минимальная заработная плата в месячном размере — 1118 грн. С 1 декабря размер минимальной зарплаты будет повышен до 1134 грн; в почасовом размере: с 1 октября минимальная зарплата составит 6,7 грн, с 1 декабря - 6,8 грн.