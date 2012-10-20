В Украине вдвое сократилось число детских колоний

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, посещая воспитательную колонию в Кременчуге, заявил Уполномоченный по делам ребенка Юрий Павленко.

По его словам, «еще 5 лет назад, в Украине воспитательных колоний было 16. Сегодня осталось 8 и одна для девочек. Количество детей которые отбывают наказания в колониях тоже уменьшается - идет гуманизация процесса судопроизводства и правосудия по отношению к детям".

"Все это осуществляется в соответствии с указом Президента от 24 мая 2011 года, которым одобрена Концепция развития уголовной юстиции относительно несовершеннолетних", - сказал он.

Так, по информации Ю.Павленко, "в кременчугской колонии в начале независимости сидело 800 детей, а сегодня - 250».

Он также сообщил, что в 2012 году в Украине закрылось 2 детских воспитательных колонии.

По словам Уполномоченного, сегодня около 60% осужденных могли бы отбывать наказание не в стенах спецзаведений, поскольку сидят за незначительное преступление — украденный телефон или кражу металлолома.

«За это они получают три-пять лет заключения. Уверен, что с большинством из них можно было бы эффективно поработать и без лишения свободы. Большинство несовершеннолетних находятся в местах лишения свободы после условного наказания. Значит, этим детям соответствующие органы не уделяли им внимание», - сказал Ю.Павленко.

В то же время Уполномоченный по делам ребенка отметил, что за 9 месяцев этого года детская преступность в Украине сократилась на 11%.

По его словам, с уменьшением роста детской преступности также зарегистрировано незначительное увеличение роста повторных преступлений совершенных детьми.

«Количество повторных преступлений выросло на 3%, но в прошлом году за этот период она выросла на 40%. Мы видим позитивную динамику работы с детьми социальными службами», - отметил Ю.Павленко.