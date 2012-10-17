Туристов будут лечить в Крыму уникальной минералкой

Так отель собирается привлечь дополнительное количество отдыхающих, в том числе – в межсезонье.

«В царское время на этом месте находилось поместье графа Орлова-Давыдова, и был источник, о чудесных свойствах которого писали путешественники. Мы провели геологические изыскания, разведывательное бурение. Вода найдена в трех местах, на разных глубинах. Она является уникальной на территории Украины. Аналог есть только в Словении. Развивать территорию на одной воде нам показалось мало. Мы нашли партнёров в Ялте – компанию Fiolet, ее продукция – скрабы, масла и многое другое – производится вручную и является уникальной», – сообщил директор RiparioHotelGroup Артем Плевако в ходе круглого стола «Как сделать Крым круглогодичным курортом?», организованного газетой «Комментарии».

Минеральная вода прошла лабораторные исследования в Одесском институте курортологии, специалисты дали «добро» на ее использование. «Показанием к применению воды являются хронические пиелонефриты, циститы, мочекаменная болезнь, колиты, а также угнетение иммунитета», – отметил главврач клиники RiparioModern Евгений Афанасьев.

Суточный объем добычи минеральной воды составляет сейчас 20 кубометров. Клиника готова принять первых пациентов в ноябре.



Развитие медицинского туризма за счет частичного перепрофилирования гостиниц и других баз размещения в санатории способствует дополнительному притоку туристов в регион и расширению рамок курортного сезона, считают в Министерстве курортов Крыма. «Вчера еще гостиница, а сегодня в какой-то мере уже и санаторий – это правильная тенденция», – сказал заместитель курортного ведомства республики Николай Маринов на круглом столе.

Маринов сообщил также, что в нынешнем годув Крыму впервые за время независимости Украины увеличилось число отдыхающих, которые приезжают на полуостров подлечиться. Их больше почти на 3%. «По данным независимого исследования, за 20 лет это первый год, когда почти 15% туристов приехали в Крым именно за лечением. Раньше все время был спад по таким отдыхающим», – отметил замминистра.

В этом году полуостров рассчитывает принять более 6 миллионов туристов.

В советское время, когда многие отдыхающие ехали сюда не только отдыхать, но и лечиться, Крым принимал 8 миллионов человек.