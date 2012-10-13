Москва прощается с актрисой Мариной Голуб
Сегодня, 13 октября, в Москве проходит прощание с российской актрисой Мариной Голуб, трагически погибшей в аварии ночью 10 октября.
Об этом сообщает РИА Новости. У МХТ имени Чехова, где артистка работала почти 10 лет, выстроилась очередь из желающих проститься с ней.
Гроб с телом Марины Голуб установлен на сцене, на огромном экране - фотография актрисы, где она улыбается. На подмостках - десятки венков.
Проститься с актрисой пришли практически вся труппа и глава театра Олег Табаков, замминистра культуры Иван Демидов, Алла Пугачева, Нонна Гришаева, Олег Меньшиков, режиссеры Павел Чухрай и Павел Лунгин и другие.
Сегодня пройдет отпевание Марины Голуб в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.
Сегодня же состоится кремация, а захоронение праха пройдет 18 октября на Троекуровском кладбище.
Марина Голуб трагически погибла в ДТП. Ей было 54 года.