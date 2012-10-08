Вторую нитку «Северного потока» ввели в эксплуатацию

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента России.

«Сегодня вторая нитка газопровода «Северный поток» официально введена в эксплуатацию в составе единой интегрированной газотранспортной системы. Ежегодно по новой газовой магистрали может поставляться до 55 млрд куб. м природного газа на протяжении как минимум 50 лет. Транспортировка газа в Европу по первой нитке началась в ноябре 2011 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что торжественная церемония начала поставок газа по двум линиям состоялась сегодня на российском берегу Балтийского моря рядом с бухтой Портовая в присутствии представителей стран Европы и акционеров компании Nord Stream. Газовый вентиль был открыт из центра управления компрессорной станции «Портовая», которая способна создавать давление до 220 бар. Этого достаточно для транспортировки газа без промежуточной компрессии на все расстояние в 1224 км по дну Балтийского моря до входа в европейскую газотранспортную сеть в городе Любмине на балтийском побережье в Германии.

Маршрут обеих линий газопровода был детально спланирован и согласован с девятью странами Балтийского моря в ходе международных консультаций, которые длились четыре года. Результаты экологического мониторинга подтверждают, что воздействие строительства газопровода на окружающую среду было минимальным.

Первая нитка газопровода была введена в эксплуатацию в ноябре 2011 года. Каждая нитка имеет протяженность около 1220 км и пропускную способность 27,5 млрд куб. м газа в год.

Компания Nord Stream AG - международный консорциум, образованный для планирования, строительства и эксплуатации нового морского газопровода через Балтийское море. ОАО «Газпром» владеет 51% капитала совместного предприятия. Германские компании BASF SE/Wintershall Holding GmbH и E.ON Ruhrgas AG имеют равные доли по 15,5%. Доли голландской газовой инфраструктурной компании N.V. Nederlandse Gasunie и французской энергетической компании GDF SUEZ составляют по 9%.

Строительство газопровода Nord Stream началось в апреле 2010 г. после завершения экологических исследований и процедуры оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) вдоль всего маршрута газопровода.

Ранее пресс-секретарь компании Nord Stream Йенс Мюллер сообщил DW, что по первой нитке газопровода «Северный поток» за первые 11 месяцев работы прокачено порядка 9 млрд. кубометров газа. Он уточнил, что загруженность нового энергетического транспортного коридора составляла, таким образом, «в среднем примерно 30-40 процентов максимальной мощности».